İlçemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı İlçemiz İrfan Kaynak Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan 'Öğretmenler Günü Programı' bugün sabah saat 09. 30 Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Atatürk anıtına sundu. Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından buradaki program son buldu. Kutlama programı MAREM Konferans Salonunda devam etti. Buradaki programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Daire Müdürleri, Siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Oda Başkanları öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenler günü mesajı okundu. Akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu gerçekleştirdi. Emekli öğretmenler Nejdet Savaş ve Nihal Polat'a günün anısına plaket ve belgelerini Kaymakam Adem Çelik takdim etti. Geçtiğimiz yıl vefat eden Eğirdir'in simge isimlerinden okul müdürü Ali Rıza Akbay'ın kendisi gibi öğretmen kızı Hanife DOĞAN'a günün anısına plaket ve belgelerini Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK takdim etti. Şiirlerin okunması, Piyes Gösterisi ve Video sunumunun ardından program son buldu.

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