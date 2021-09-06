İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
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İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılının başlaması nedeniyle Fatih İlkokulunda proğram düzenlenendi.

İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılının başlaması nedeniyle Fatih İlkokulunda proğram düzenlenendi. Düzenlenen programa; Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN, Şube Müdürleri Hakan MUCUK ve İmran ÖÇSOY, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yeni eğitim yılının açılışı yapıldı. İstiklal Marşı'mızın okunmasından sonra sınıflar gezilerek öğretmenler ve öğrencilerimizin heyecanlarına ortak olundu. Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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