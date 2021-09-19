İlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü İlçemizde kutlandı. Vatanı, Milleti, Bayrağı, Bağımsızlığı, kutsal saydığı değerler uğruna canını kanını feda ederek tarihe altın harflerle kazınmış kahramanca mücadeleler vermiş ve eşsiz zaferler kazanan tüm gazilerimize ithaf edilen "19 Eylül Gaziler Günü" İlçemizde kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan programda, İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Gazimiz ve öğrencilerimiz tarafından şiirler okundu. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, gazilerimize çiçek takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program son buldu. Cumhuriyet meydanında düzenlenen programın akabinde çamlık tesislerinde kahraman gazilerimize yemek ikram edildi. Yemekte konuşma yapan Kaymakamımız; Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve huzurunu korumak uğruna ölümü göze almış kahraman gazilerimize olan şükran duygularını dile getirerek, gazilerimizin "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri