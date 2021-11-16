İLÇEMİZDE 16,5 KİLOMETRELİK YOL AĞI ASFALTLANDI

ESENYURT, İSTANBUL (Habermetre) - Belediyemiz tarafından ilçede başlatılan, BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt) döküm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz tarafından ilçede başlatılan, BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt) döküm çalışmaları kapsamında; Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Güngör, Esentepe ve Esenyurt Mahallelerinde toplamda 16 Km'lik yol asfaltlandı.

Öte yandan 1. ve 2. Bölge TOKİ konutlarını, 3. Bölge TOKİ konutlarına ve İpek Yolu Caddesi, Ziraat Bankası kavşağına bağlayan 20 metre genişliğindeki yolun kalan kısmında ekipler asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce toz, toprak ve çukurlardan oluşan yolların asfaltla buluşması ile birlikte daha rahat ulaşım sağlanıyor ve yollar modern bir görüntüye kavuşuyor.

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