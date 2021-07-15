İlçemizde 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Şehitlik Ziyaret Edildi
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İlçemizde 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Şehitlik Ziyaret Edildi

İlçemizde 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Şehitlik Ziyaret Edildi
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İlçemizde " 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik " günü etkinlikleri kapsamında saat 11: 00'de Beypazarı Şehitliği'nde program düzenlendi.

İlçemizde " 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik " günü etkinlikleri kapsamında saat 11: 00'de Beypazarı Şehitliği'nde program düzenlendi. Şehitlikteki ziyaret programına; İlçe Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Şehit aileleri ve Gazilerimiz, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, daire amirleri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftü V. Sayın Davut KARAKAYA'nın Şehitler adına dua etmesi sonrası Kaymakamımız Sayın Bilal BOZDEMİR, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN ve Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ tarafından Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile Şehitlikte düzenlenen program sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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