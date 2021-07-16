İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
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İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI

İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
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Hain kalkışmanın 5. Yıldönümünde İspir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşku ve gururla kutladı.

Hain kalkışmanın 5. Yıldönümünde İspir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşku ve gururla kutladı. Anma programı çerçevesinde 15 Temmuz Perşembe günü 12: 00'de başlayan etkinlikler akşam saat 20: 00'de Hükümet Konağı alanında devam etti. Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma programına; Kaymakamımız Murat ACAR başta olmak üzere İspir Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN, kurum amirleri ve vatandaşlarımız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan anma programı Olukbaşı Camii imam hatibi Muhammet Çağrı UÇAN tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti icra edilerek devam edildi. İspir Anadolu Lisesi öğrencimizin 15 Temmuz Şehitleri isimli şiirin okunmasının akabinde Kaymakamımız Murat ACAR günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN 'un konuşmasıyla devam etti. Programın devamında sinevizyon yayından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' ın konuşmalarına bağlanılmış, programın son bölümünde ilçe müftümüz Mahmut CELEBİ tarafından tüm şehitlerimiz için duaların okunması ile program sonlandı.

Kaynak: Habermetre

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İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI - Haberler
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