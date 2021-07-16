İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLANDI.
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İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLANDI.

İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLANDI.
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İLÇEMİZDE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLANDI. İlçemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı; Saat 21. 00'da Atabey Belediye Parkı'nda, Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, Hanımefendi Nebahat Elif ER BAYRAM, Atabey Belediye Başkanı Sayın Tevfik ATASOY, İlçe Jandarma Komutanı Türkan AYDIN, İlçe Emniyet Amir V. Osman Fatih TÜFEKÇİ, daire amirleri ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' ın sinevizyon yayından konuşmalarına bağlanılmıştır. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM protokol konuşmaları ile vatandaşlarımıza hitap etmişlerdir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim, kompozisyon ve şiir alanlarında ilçe çapında birinci olan öğrencilerimize ödül töreni ile başarı ödülleri takdim edilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, okunan ilahiler ve şiirler ile İlçe Müftümüz Dr. Semih ACET tarafından canını bu vatan için seve seve feda eden tüm şehitlerimiz için dua edilmiş olup, 00. 13'te tüm camilerimizden verilen salalar ile program sona ermiştir.

Kaynak: Habermetre

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