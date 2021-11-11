İlçemizde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

10 Kasım programı Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Daire Amirleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı. Saat 09. 05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Çelenk Sunma programının ardından Boğazlıyan Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı anma programına geçildi. Şiirlerin okunması ile devam eden Anma Programı öğrencilerin çeşitli etkinlik ve gösteri sunumlarının ardından sona erdi.

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