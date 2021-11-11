İlçemizde 10 Kasım Atatürk 'ü Anma Programı Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü münasebetiyle ilçemizde anma programı düzenlendi. Çelenklerin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında düzenlenen törende sunulmasıyla başlayan anma programı, 09. 05 'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunması sonrası program saat 09. 30' da İlçemiz Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde devam etti. Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Anma Programı'na Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiği Sayın Bilal GÖKSUN, Belediye başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Emniyet Müdürü Sayın Metin DEMİRCİ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sayın Haluk Muharrem UZUN, Siyasi Parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı ÖZDEMİR yaptı. Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırlamış olduğu 10 Kasım konulu oratoryo sunumunun öğrenciler tarafından seslendirilmesi sonrası anma programı sona erdi. Anma programının bitiminden sonra Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN bu güzel programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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