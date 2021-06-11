İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nolu Parseller, 838 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nolu...
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İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nolu Parseller, 838 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nolu...

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nolu Parseller, 838 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nolu...
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İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 838 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller ve 888 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı...

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 838 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller ve 888 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması 08. 03. 2021 tarih ve 398 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 28. 04. 2021 tarih ve 2021/259 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T. C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 838 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller ve 888 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması 08. 03. 2021 tarih ve 398 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 28. 04. 2021 tarih ve 2021/259 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 10. 06. 2021-10. 07. 2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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İlçemiz Yunus Emre Mahallesi 837 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nolu Parseller, 838 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nolu... - Haberler
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