İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır.

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır.

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır. Söz konusu İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 08/07/2021- 06/08/2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle Askıya Çıkarılmıştır. 08/07/2021

Kaynak: Habermetre