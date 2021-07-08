İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği
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İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği
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İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır.

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır.

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği 06/04/2021 Tarih ve 40 sayılı Ünye B. M. K ve 14/06/2021 Tarih ve 2021/151 sayılı Ordu Büyükşehir B. M. K ile Onaylanmıştır. Söz konusu İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 08/07/2021- 06/08/2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle Askıya Çıkarılmıştır. 08/07/2021

İlçemiz Kaledere Mahallesi 90 ada 18 ve 32 parsellerin bulunduğu alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kaynak: Habermetre

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