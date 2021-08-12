"İlçemde Spor Var" etkinliği Bayındır'da başladı

Çocuklara sporu sevdirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan "İlçemde Spor Var" etkinliği, İzmir'in Bayındır ilçesinde başladı.

Çocuklara sporu sevdirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan "İlçemde Spor Var" etkinliği, İzmir'in Bayındır ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle, Bayındır İlçesi Stadı'nda çocuklar için oyun ve spor alanları oluşturuldu.

Etkinliğe katılan çocuklar, basketbol, voleybol, okçuluk gibi branşları tanıma fırsatı buluyor.

Çocuklar 15 gün sürecek etkinlikte, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oyun alanlarından yararlanabilecek.

Organizasyonun İzmir'de ilk kez Bayındır'da yapıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp