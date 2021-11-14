İlçelerle birlikte 2023'e doğru

SAMSUN (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Belediye Evleri Kavşağı'nda devam eden Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi. Teknik çalışmalar ile çevre düzenlemesi ve altyapı projelerini yerinde takip ederek, ekiplerden son durum ile ilgili bilgi aldı. Samsun'u geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını ifade eden Başkan Demir, yapılan her projeyle ilgili adım adım bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

17 ilçenin tamamında proje ve yatırımlarla ilgili hiç ara vermeden yoğun bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Demir, "İl genelinde iyi niyetle, daha fazla nasıl hizmet götürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Gece gündüz demeden ekiplerimiz canla başla çalışıyor. İl teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, ilçe belediyelerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Haftanın iki günü halk buluşmaları ile vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek yerinde müdahale ediyoruz. Samsun'u 2023 yılına en iyi, en modern şekilde projelerimizle birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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