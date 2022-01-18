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İlçelerin sorunları toplantıda görüşüldü

İlçelerin sorunları toplantıda görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

DÜZCE (İHA) – Kaymakamlar ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçedeki sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kaymakamlar ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçedeki sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve kaymakamlar katıldı. Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinden sonra bölgelerde yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, ilçelerin sorunları da konuşuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce, Politika, Haber

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