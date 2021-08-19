İlçelerdeki proje ve yatırımlar değerlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde görev yapan Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları ile gerçekleştirdiği toplantılara devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçelerde sürdürdüğü proje ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumlularının katılımı gerçekleştirilen istişare toplantılarına devam edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında; Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları katıldı.

'Etkin ve Verimli Bir Şekilde Sürdürülmeli'

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçelerde devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ergün, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu proje ve yatırımları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada İlçe Muhtarlık İşleri Müdürleri ve Sorumluları aracılığıyla 17 ilçede görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler