İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
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İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi

İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında merkez ve ilçelerdeki camilerde başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında merkez ve ilçelerdeki camilerde başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe ilçe dolaşarak, camileri temizliyor. 8 kişilik ekip cami halılarını özel şampuanla yıkadı. Ardından güzel koku vermesi için gül suyu sıktı.

"Hem temizlendi hem dezenfekte edildi"

Ekipler, Kaş Merkez Cami, Kaş Çavdır Cami, Demre Yeni Cami, Demre Ali Çatlak Cami, Finike Merkez Cami, Finike Ayşe Akın Cami, H. Mustafa Karataş Cami, Kumluca Eski Cami, Huzur cami, Göynük Merkez Eyüp Sultan Cami, Muratpaşa Sultan Alaaddin Cami, Karaman Beyi Muratpaşa Cami, Korkuteli Demirci Süleyman Cami, İmamı Azam Cami, Elmalı Seksenevler Hasan Sarıbaş Cami, Merkez Çayırlı Cami, İbradı Merkez Yukarı Cami, İbradı Ormana Merkez Cami, Manavgat Çağlayan Cami, Köprülü Köyü Şükrü Mülazımoğlu Cami, Gündoğmuş Cempaşa Cami, Manavgat Külliye Cami, Kuyularönü Cami, Gazipaşa Dr. M. Fahriye Leylek Hal Cami, Hacı Adam Kozan Serik Merkez Cami, Emine Özmüftüoğlu Cami ve Gazipaşa Merkez Cami'nde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA

İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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