İlçelerde korona virüs önlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya, Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya, Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'da toplu ulaşım araçlarıyla başlatılan çalışma genişletildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimine bağlı 30 kişiden oluşan 15 ekiple kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra muhtarlık ofisleri, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı fakülte binaları, KYK yurtlarından sonra Alanya genelindeki camilerde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kemer Liman Caddesi'nde de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Salgının önlenmesi konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler Kemer'i köşe bucak ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Döşemealtı ilçe hizmet birimi, ATASEM ve sınıflarında da ilaçlama ve hijyen çalışması yapıldı. Çalışmalar diğer ilçelerde de sürdürülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA