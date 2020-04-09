İlçeler korona sessizliğine büründü, meydan ayılara kaldı İlçeler korona sessizliğine büründü, meydan ayılara kaldı Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

İlçeler korona sessizliğine büründü, meydan ayılara kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Korona virüs (Kovid- 19) salgını tedbirleri kapsamında Erzincan'da vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken boş kalan köylere yakın alanlarda yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. İHA ekibi, kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayıyı görüntüledi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağının karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.

Vatandaşlar, "Kış uykusundan uyanan boz ayı bugünlerde korona virüs nedeniyle insanlarında dışarıda olmaması üzerine yerleşim yerlerine yakın alanlara da kadar gelebiliyorlar. Bu bölgede yaban hayatı popülasyonu oldukça geniş. Dağ keçisi, ayı, kurt gibi hayvanları görmek mümkün. Herhangi bir zarar görmedik" ifadelerine yer verdi.

RİZE - Rize'nin İkizdere İlçesi Güney Mahallesi'ne kadar inen yavru ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar vatandaşların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yavru ayı da İkizdere ilçesinin Güney Mahallesi'nde derenin kenarına kadar indi. Burada bulduğu yuvarlak bir cisimle biraz oynayan yavru ayı daha sonra dere boyunca yürüdü. Gezintisine devam eden yavru ayı giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayılarda çareyi şehre inmekte buldu.

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de etkisini de gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla park ve bahçelere girişler yayınlanan genelge sonrası bir sonraki emre kadar yasaklandı. Bir çok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Milli Parkı'da bu yasaktan nasibini aldı. Milli park gişelerinden itibaren Oteller Bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken jandarma tarafından alınan sıkı önlemler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile alınmamaya başladı.

Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerilerine çıkan ayılar, bölgede ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Çöp tenekelerinde yiyecek bulamayan ayılar Uludağ yolu üzerine inerek yemek aramaya başladı. Kirazlı yayla yolu üzerinde de kbış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek aramaya çıkan bir grup ayı da yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol kenarında yiyecek arayan ayılar yemek bulamayınca yeniden ormana girip gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA