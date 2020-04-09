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Erzincan, Güncel

İlçeler korona sessizliğine büründü meydan ayılara kaldı

İlçeler korona sessizliğine büründü meydan ayılara kaldı Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

09.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:39

İlçeler korona sessizliğine büründü meydan ayılara kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Korona virüs (Kovid- 19) salgını tedbirleri kapsamında Erzincan'da vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken boş kalan köylere yakın alanlarda yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. İHA ekibi, kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayıyı görüntüledi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağının karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.

Vatandaşlar, "Kış uykusundan uyanan boz ayı bugünlerde korona virüs nedeniyle insanlarında dışarıda olmaması üzerine yerleşim yerlerine yakın alanlara da kadar gelebiliyorlar. Bu bölgede yaban hayatı popülasyonu oldukça geniş. Dağ keçisi, ayı, kurt gibi hayvanları görmek mümkün. Herhangi bir zarar görmedik" ifadelerine yer verdi.

İlçeler korona sessizliğine büründü meydan ayılara kaldı

Kaynak: İHA

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İlçeler korona sessizliğine büründü meydan ayılara kaldı
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