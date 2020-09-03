İlçeler arası bağlantı beton yolla güçlendi Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergâhta, Manisa Büyükşehir Belediyesinin beton yol çalışması devam ediyor.

Mevcut güzergâhta yürütülen yol çalışmalarının önemine değinen mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergâhta beton yol imalatına hızla devam ediyor. Yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Turgutlu Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ramazan Hakan Ulak, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ve Mahalle Muhtarları eşlik etti.

Muhtarlar Çalışmayı Övgüyle Anlattı

Tarım arazilerinin de yoğun olarak bulunduğu 44 kilometrelik güzergâhta yürütülen beton yol imalatı nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Turgutlu ilçesi İzzettin Mahalle Muhtarı Hilmi Çiftçi: Yollarımız 20 senedir mıcırdı. Şimdi çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den, yapan daire müdürlerimden, hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.

Turgutlu ilçesi Sinirli Mahalle Muhtarı Metin Coşkun: Yollar için teşekkürler. Güzel oldu, mahalle sakinlerimiz çok memnun.

Turgutlu ilçesi Çampınar Mahalle Muhtarı Kadir Şakar:Yol, daha önce bu kadar bakımlı değildi. Allah razı olsun, Cengiz Başkandan. Halk da memnun. Devamı da Turgutlu'ya kadar olacakmış. Ahmetli-Salihli-Turgutlu-Saruhanlı-Manisa Merkezi birbirine bağladı. Ana yolu da trafiği hafifletti. Akhisar'a giden vatandaş artık bu yolu kullanabiliyor. Büyükşehir'den memnunuz.

Saruhanlı ilçesi Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz:Bu yol için, Sayın Cengiz başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Saruhanlı 'ya bağlıyız ama Turgutlu'ya çok gidiyoruz. Allah razı olsun.

"Yılların sorunu çözüme kavuştu"

Yapılan beton yol çalışmasıyla birlikte Ahmetli'de vatandaşların yıllardır çektikleri yol sorunlarının çözüldüğünü dile getiren Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı," Toplam 44 kilometrelik yol. İlk olarak Ahmetli ilçemizden başladı. 13 kilometresi Ahmetli ilçemizde. 5 mahallemize hizmet ediyor ama genel olarak Ahmetli'nin tamamına hizmet ediyor. Yolun geçtiği güzergâhta, Ahmetli merkezde ikamet eden çok üreticimiz var. Bu üreticimizin tarım arazilerine ulaşımı artık çok rahat. Yıllar boyunca çekilen bir sıkıntıydı. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ahmetli'nin kronik sorunlarından biriydi ve çözüldü. Çok teşekkür ediyoruz "dedi.

"Dar ve bakımsız yolda kazalar meydana geliyordu"

Beton yol çalışması öncesi, mevcut yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle kazalara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, "Bu beton yol çalışması, Saruhanlı ilçemiz açısından çok önem arz ediyor. Öncelikle Saruhanlı ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın Ahmetli ve Turgutlu'ya gidişi açısından kestirme bir yol. Daha önce bakımsız ve dar olmasından dolayı kazalarda meydana geliyordu. Yapılan bu çalışma vatandaşlarımızın daha hızlı ve güvenli bir şekilde bu ilçelere ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Kırsal kalkınmayı sağlaması açısından da bu yol çok önemli. Saruhanlı 'da ikamet eden vatandaşlarımız adına Sayın başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kırsalda kalkınmaya katkı sağlıyor

Tarım arazilerinin yoğun olarak bulunduğunu güzergâhta yapılan çalışmanın, kırsalda kalkınmayı da sağladığını ifade eden Turgutlu Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ramazan Hakan Ulak, "44 kilometrelik beton yol çalışmasının, ortalama 24 kilometresi Turgutlu ilçemizden geçmektedir. 6 mahallemizi bağlayan, Saruhanlı ve Ahmetli ilçe sınırlarını da kapsayan bir yol. Gördüğünüz gibi yol havaalanı gibi. Çiftçilerimiz, ürettikleri ürünleri kısa bir sürede yapılan yol ile ulaştıracak. Cengiz başkanıma ve emeği geçen herkese, ilçemiz adıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Muhtarlarımızın memnuniyeti üst safhada"

Yapılan beton yol çalışması nedeniyle mahalle muhtarlarının memnuniyetinin üst safhada olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu yol, Ahmetli-Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerimiz için çok önemli. Özellikle kırsalda, köyden mahalle dönüşen, yerleşim yerlerinin çok kullandığı bir yol. Muhtarlarımızın memnuniyeti üst safhada. Ciddi bir bütçe ayrılan bir yol. Ama başkanımız kırsal kalkınmayı birinci öncelik olarak tutuyor. Hem maddi, hem de manevi olarak desteklerini bizlerden eksik etmiyor. 44 kilometrelik yolun ciddi bir kısmı, 35 kilometresi tamamlandı. Aylardan beri, verilen bir emek var. Ekiplerimiz, 365 gün 24 saat tabirini tam olarak yerine getiriyor. Bayram seyran, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Gece sadece beton atımı değil, bitüm nakliyeleri, astar çalışmaları gece de devam ediyor. Bizim şantiyelerimiz 24 saat yaşayan birimler.Hepsinden Allah razı olsun. Bu sıcak havalarda gece gündüz demeden çalışıyorlar. En büyük emek onların. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Her türlü araç ekipman, personel bütçe desteğini bize veriyor. Biz de muhtarlarımızın memnuniyetini aldığımız zaman yorgunluğumuz gidiyor "dedi.

"Hayırlı olsun"

Çalışma yapılan güzergah hakkında da bilgi veren Öztozlu, "Bu yol ciddi önemli. Tabiri caizse "Y" şeklinde bir güzergâh. Ahmetli'den Saruhanlı'ya kadar, tam orta noktada da Turgutlu'ya inişe kadar. Bu güzergâhta "Y" şeklinde Turgutlu'ya giriş güzergâhımız kaldı. Bölge tarafından yoğun olarak kullanılan bir yol. Herkese hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Öztozlu ve beraberindekiler, incelemenin ardından İzzetin Mahallesi'nde, mahalle kahvesinde çay molası verdi. Yapılan çalışma nedeniyle, memnuniyetini ifade eden vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler