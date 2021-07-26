İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk
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İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk

İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hastanede mide kanaması geçirdiği belirlenen Süleyman Ercan (85), tedavisi için şehir merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle götürüldü.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hastanede mide kanaması geçirdiği belirlenen Süleyman Ercan (85), tedavisi için şehir merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle götürüldü.

Darende'nin Balaban Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ercan, sabah saatlerinde, mide ağrısı şikayetiyle sağlık görevlilerince ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Ercan için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Süleyman Ercan, ihbar üzerine bölgeye Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle alınarak, yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kent merkezinde bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.


İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk
İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk
İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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