İlçedeki 7 bin kişinin geçimi kırmızı acı biberden
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İlçedeki 7 bin kişinin geçimi kırmızı acı biberden

İlçedeki 7 bin kişinin geçimi kırmızı acı biberdenGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı biberin çöplerinden temizlenip kurutularak, işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

29.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:49

İlçedeki 7 bin kişinin geçimi kırmızı acı biberden

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı biberin çöplerinden temizlenip kurutularak, işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

İslahiye'de yaklaşık 35 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 50 bin ton rekolte beklenilen kırmızı biber hasadıyla birlikte sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işi 7 bin kişiye istihdam oldu. Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçede, biberlerin temizlenmesi ile yeni bir sektör oluştuğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçemizde hasadın başlaması ile birlikte biberin temizlenmesi ile oluşan sektörde fabrikaların yanında ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında yaklaşık 7 bin kişi çalışıyor. Hasadının ardında oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biberler temizleniyor. Çalışanlar ortalama 70-90 lira kazanabiliyor. Böylece kadınlar acı biber ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi

İlçede üretilen kırmızı biber, Türkiye iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da satılıyor.

İlçedeki 7 bin kişinin geçimi kırmızı acı biberden

Kaynak: DHA

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