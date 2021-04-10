İlçedeki 186 yıllık erkek hakimiyetini yıktı

Bursa'da hiç kadın muhtarın görev yapmadığı ilçe merkezinde yaşayan Sadet Acet, çok çalışarak ilçenin ilk kadın muhtarı olmayı başardı.

Bursa'da hiç kadın muhtarın görev yapmadığı ilçe merkezinde yaşayan Sadet Acet, çok çalışarak ilçenin ilk kadın muhtarı olmayı başardı.

Orhangazi ilçe merkezindeki mahallelerde muhtarlık hizmetlerinin başladığı 1833 yılından itibaren muhtarlığa hep erkekler muhtar olarak seçildi. İlçenin köylerinde kadınlar muhtar olarak görev yaparken ilçe merkezinde hiç kadın muhtar görev yapmadı. Sadet Acet, 2019 seçimlerinde kapı kapı gezip gece gündüz çalışarak 80 bin nüfuslu ilçenin merkezinde ilk kadın muhtar oldu. İlçenin en büyük mahallesi olan 20 bin nüfuslu Arapzade Mahallesi'ne muhtarlık yapan Acet, evde 2 çocuğuna da annelik yapıyor. Kocası vefat eden Sadet Acet, hem muhtarlık, hem de ev reisliğini mükemmel şekilde sürdürüyor.

İlçe merkezinin ilk kadın muhtarı olmayı başardığını ifade eden Sadet Acet, "İlçe merkezinde Arapzade Mahallesi'ne kadın muhtar seçilerek bir ilki başardım. İlçe merkezinde ilk kadın muhtar ben oldum. Muhtarlık yaptığım mahalle ilçenin nüfusu en kalabalık mahallesi. 20 bin seçmeni var, ben eşimi kaybettim 2 çocuğum var. Burada hem muhtarlık hem de çocuklarıma anne ve babalık yapıyorum. İlçede merkezinde bu zamana kadar hiç kadın muhtar görmemişler, beni muhtar olarak görenler şaşırıyor. Ben muhtarım diyorum şaka mı yapıyorsunuz diyorlar" dedi.

Arapzade Mahallesi azası Haluk Tarhan, "İlçe merkezinde ilk kadın muhtar oldu. Vatandaşlar tarafından çok seviliyor. Gece gündüz demeden çalışıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı