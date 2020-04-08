İlçede üretilen siperlikler, sağlık ve güvenlik ekiplerine dağıtıldı Bingöl'ün Solhan ilçesinde üretilen 500 adet yüz koruyucu siperlik sağlık ve güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde üretilen 500 adet yüz koruyucu siperlik sağlık ve güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'ün Solhan ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi personeli, ilçedeki sağlık çalışanları,polis ve jandarma personeli için yüz koruyucu siperlik üretimi yaptı.İlk aşamada 500 adet üretim yapan gönüllüler, siperlikleri sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine teslim etti.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, tüm kamu kurum amirlerinin üretimde destek olduklarını ve talepler doğrultusunda üretmeye devam edeceklerini aktardı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA