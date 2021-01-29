İlçede biriken 2 metrelik kar, karayolları ekiplerinin yardımıyla taşındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, çatıların temizlenmesinin ardından biriken ve kalınlığı 2 metreye yaklaşan kar yığınları Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün gönderdiği takviye araçlarla temizlendi. Belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla çarşı merkezi ve ara sokaklardaki kar yığınları temizlenerek ilçe dışına taşındı. Karın taşınması havadan dron ile görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışı sonrası çarşı merkezi ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarının boyu, çatıların da temizlenmesiyle 2 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri de biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşımaya başladı. Tonlarca ağırlıktaki kar ilçe dışına taşınırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 gün sürmesi beklenen yeni kar yağışı öncesi, belediye ekiplerine takviye amaçlı, kar küreme aracı, kamyon ve kepçe gibi araçları gönderdi. Belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla çarşı merkezi ve ara sokaklardaki kar yığınları temizlenerek ilçe dışına taşındı. Karın taşınması havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL