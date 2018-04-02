İlçede Ayakkabısını Boyamadığı Kimse Kalmadı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 35 yıldır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yapan 78 yaşındaki yaşlı adam yıllara meydan okuyor.

İlçe meydanında yaklaşık 35 yıldır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 78 yaşındaki Dursun Yüce, ilçe halkı tarafından da seviliyor. 45 yaşına kadar inşaatlarda çalışan 5 çocuk babası Dursun Yüce, daha sonra başladığı ayakkabı boyacılığını 35 yıldır aynı yerde sürdürüyor.

"Aileme bu işi yaparak baktım"

İlerlemiş yaşına rağmen ekmek teknesi olan boyacı sandığıyla yıllara meydan okuyan Yüce yaptığı açıklamada, "Şuan 78 yaşındayım. 45 yaşıma kadar inşaatlarda çalıştım. Daha sonra ayakkabı boyacılığına başladım. Başka işler de yaptım ama 1985'ten günümüze bu işi yapıyorum. Aileme bu işi yaparak baktım. Eskiden işler fazla yoğun değildi ama paranın kıymeti vardı. Şimdi ise iş var ama paranın kıymeti yok. Günde ortalama 40 lira kazanıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.

"Yaz-kış sandığımın başındayım"

İlçede ayakkabısını boyamadığı kimsenin neredeyse kalmadığını da ifade eden Yüce, "Özellikle yağmurdan sonra havanın açmasıyla çok iş oluyor. Meslek hayatım boyunca bol param olmadı. Şimdiki gençler iş beğenmezler. Sokaklarda boş boş geziyorlar. Ben yaz-kış burada sandığımın başındayım" diye konuştu.

Ayakkabı boyayarak kazandığı paralarla hem evini geçindiren Yüce, hem de primlerini ödeyerek emekli oldu. - SAMSUN