İlçede 300 Kişi Hastanelik Oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde son bir hafta içerisinde yaklaşık 300 kişi ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Sivas merkeze 89 kilometre uzaklıkta bulunan Kangal ilçesinde son 1 hafta içerisinde çoğunluğu kırsalda yaşayan yaklaşık 300 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetiyle hastanelik oldu. Köylerde kullanılan içme suyundan kaynaklandığı düşünülen şikayetler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü sulardan incelenmek üzere numune aldı.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk yaptığı açıklamada, "Son günlerde ilçemizde ishalle ilgili şikayetler gelmektedir. Bununla ilgili olarak içme suyu olduğuna dair bir bilgi kirliliği oluşmuştur. Gerek belediye personelimize gerekse sağlık il müdürlüğümüz ekipleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde suda böyle bir problem olmadığı rapor haline getirilmiştir. İlçemiz devlet hastanesine müracaat eden hasta sayısı 300 civarındadır. Bu hastaların yüzde 95'i köylerden ve diğer taraflardan gelen insanlarımızdır. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili böyle bir problemimiz, sıkıntımız yok" dedi.

İlçenin içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığına dikkat çeken Öztürk, "İçme suyu ile ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var. İçme suyu ile ilgili analizleri il sağlık müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır, varsa eksikler bizlere bildirir, bizler de onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı hatta bu konuda daha da hassasız. Şöyle de bir çalışma yaptık Ankara Hıfzıssıhha'ya ve Kayseri Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne götürdüğümüz su tahlilleri şimdi elimize geçti. Böyle bir sıkıntı falan söz konusu değil. Şunlara bakılması lazım ilçemizde gerek özel sektör gerek kamu gerek belediye yatırımları son dönemlerde hiç olmadığı kadar yatırım yapılıyor. Yani yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım. Kanalizasyonun yeniden yapılanması, içme suyunun yeni hatlarla takviye edilmesi yeni bir kaynak getirilmesi. Terfi isale hatları, doğal gaz çalışmaları, yeni hükumet binası, yeni jandarma binası diğer taraftan bunlarla birlikte sosyal alanların genişletilmesi yani hayatın her alanında ilçemizde çok güzel gelişmeler oluyor bizlerin bunlara bakması lazım" diye konuştu. - SİVAS