İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
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Koronavirüs, Akıncılar, Suşehri, Güncel

İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandıSİVAS'ta, valilik kararı ile Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:18
İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

SİVAS'ta, valilik kararı ile Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Böylece il genelinde karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi. Suşehri ve Akıncılar'da özel araçlara 3 kişiden fazla binilmemesi kuralı getirilirken 3'ten fazla kişinin yan yan yürümesi de yasaklandı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ile Dilekli ve Suşehri ilçesi Boyalıca ile Gökçekaş köyleri karantina altına alınmıştı. Dün itibariyle Yıldızeli ilçesinin Üyük köyü ve Koyulhisar'ın Kurşunlu ile Yağcılar köyleri ile Doğanşar ilçesine bağlı Darlık köyü de karantinaya dahil edildi. Bugün ise Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de karantinaya dahil edildi. Böylelikle il genelinde karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının insan sağlığını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerin izolasyona geçmesini sağlamak için bu kararların alındığı belirtildi.

3'TEN FAZLA KİŞİNİN YAN YANA YÜRÜMESİ YASAK

Öte yandan Suşehri ve Akıncılar İlçe Hıfzısıhha Kurulu da insanların bir arada bulunmasını önlemeye yönelik ek tedbirler aldı. Bu çerçevede başta İstanbul'dan olmak üzere il dışından gelenlerin 14 gün evlerinde karantinada kalmalarına karar verildi. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlandırmasının yanında otomobillerde de en fazla 3 kişi bulunması zorunluluğu getirildi. Salgının önüne geçebilmek amacı ile ilçe genelinde 3'ten fazla kişinin yan yana yürüme ve sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunulması da yasaklandı.

DENETİM YAPILDI

Yasağın uygulamaya girdiği ilçelerden Akıncılar'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimde bulundu. Yayalar 3 kişiden fazla yan yana yürümemeleri konusunda uyarıldı. Durdurulan araçlarda ise fazla kişi bulunup bulunmadığı denetlenerek sürücüler bilgilendirildi.

Uygulamadan memnun olan ilçe halkı, "Devletimiz hastalığın yayılmasını engellemek için her türlü tedbiri alıyor. Bu da onlardan birisi. Biz genel anlamda bundan memnunuz ve kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi.

İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Kaynak: DHA

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İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
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