"İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" inşaatı başladı
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"İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" inşaatı başladı

'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' inşaatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun'da, ilçelerde yaşayan vatandaşların merkeze tek vasıta ile gelebilmelerini sağlayacak "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" inşaatı başladı.

Samsun'da, ilçelerde yaşayan vatandaşların merkeze tek vasıta ile gelebilmelerini sağlayacak "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" inşaatı başladı.

İlçe minibüslerini tek bir merkezde toplayacak olan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi ihalesini alan yüklenici firma iş makinelerini çalıştırdı. Günübirlik seyahatlerde şehre ulaşabilmek için vatandaşların birden fazla araç değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldıracak proje kent içi ulaşıma da düzen getirecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlarımız, günübirlik şehir merkezine gelmek istese, birden fazla araç değiştirmek zorunda kalıyor. Genelde hususi araçları olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yatırıma başladığımız İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi projesini gelecek yıl hizmete sunarak, bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park alanında hizmet verecek merkezin araçların toplanma yeri olmayacağını belirten Başkan Mustafa Demir, "Kapalı alanı 250 metrekareyi geçmeyen sundurma tipi inşa edilecek projede, 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı bulunacak. 1 hattan ise en fazla 2 minibüs durabilecek" diye konuştu. - SAMSUN

'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' inşaatı başladı
'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' inşaatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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