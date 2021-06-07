Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden kent merkezine günübirlik seyahatleri tek vasıtaya indirerek trafiği kolaylaştıracak "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" Projesi'ni hayata geçiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden kent merkezine günübirlik seyahatleri tek vasıtaya indirerek trafiği kolaylaştıracak "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" Projesi'ni hayata geçiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi" Projesi ihalesi gerçekleştirildi.

İnşaat çalışmaları en kısa zamanda başlayacak "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği" Projesi ile kent içi trafik sorunu çözülürken bir yandan da ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarının tek bir merkezde toplanması hedefleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park'ın alanında yapılacak transfer merkezinde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı bulunacak. Saha çalışmalarına yakın zamanda başlanacak proje, 2022 yılında hizmete girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ulaşım problemini tek çatı altında toplayacak merkezin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Seçim çalışmaları sürecinde halkımıza açıkladığımız bu projenin saha çalışmalarına başlama aşamasına geldik. İhalesini yaptık ve yüklenici firma hazırlıklarına başladı. İnşallah 2022 yılında ilçelerdeki tüm hemşehrilerimiz sağladığımız büyük rahatlamayla tek bir minibüsle şehir merkezine kadar gelebilecek. Samsun'a Samsunlunun ulaşması birinci önceliğimizdir. Dolayısıyla projeyle günübirlik seyahatleri ve yolcu trafiğini kolaylaştırıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun."

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerden kent merkezine ulaşımı tek vasıtaya indirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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