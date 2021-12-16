İlçe Tarımsal Kuraklık Yönetim Toplantısı Yapıldı. İlçe Tarımsal Kuraklık Toplantısı Sayın Kaymakamız Yunus Emre AKPINAR başkanlığında ; İlçe Tarım Orman Müdürü Mustafa Ali ÖZKAN, Atabey Sulama Birliği Başkanı Celal CEYLAN, daire amirleri ve köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda tarımsal kuraklık ile ilgili ilçemizde yapılacak çalışmalar görüşülmüştür.

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