İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'den hububat ekili araziler için yabancı ot uyarısı

Kütahya'nın Emet İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından, hububat ekili alanlarda yabancı otla mücadele edilmesi uyarısı yapıldı.

Kütahya'nın Emet İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından, hububat ekili alanlarda yabancı otla mücadele edilmesi uyarısı yapıldı.

İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde bulunan hububat ekili alanlarda yapılan arazi kontrolleri sonucunda, hububat alanlarında geniş yapraklı yabancı otların topraktan çıkmış olduğu ve geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi için zamanın uygun olduğu gözlemlenmiştir. Yabancı ot mücadelesi, tarlalarımıza uyguladığımız taban ve üst gübrenin yalnızca yetiştirdiğimiz ürünler tarafından alınmasının sağlanması açısından oldukça önemli olup verimi etkileyen unsurlar içerisinde öncelikli yere sahiptir. Halk arasında yaygın olan ilaçlama için otların iyice gelişmesi gerektiğine yönelik bilgi yanlıştır. Zira birçok yabancı ot için uygun ilaçlama zamanı yabancı otun 2-4 yapraklı zamanıdır. İlaçlama yapacak çiftçilerimizin çevrede bulunan arıcıları bilgilendirerek, sabah erken veya akşamüstü saatlerinde, rüzgarsız havalarda ilaç uygulamaları, uygulama esnasında gerekli tüm koruyucu ekipmanları kullanmaları ve iş güvenliğine dikkat etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı