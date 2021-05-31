İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Görevleri: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilen görevlerin yerine getirilerek, İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli...

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Görevleri: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilen görevlerin yerine getirilerek, İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak, Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek, Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak, İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak, İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak, İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek, İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek, Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek, Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak, Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, İlçemizde faaliyet gösteren gıda satış, üretim ve toplu tüketim yerlerinde 5996 sayılı kanun kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, gerektiren durumlarda işletmelere idari para cezası uygulamak, Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuatlar çerçevesinde mülki amirler tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kaynak: Habermetre