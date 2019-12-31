İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4)

31.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:25

ATM ÖNÜNDEKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli Yıldız ile Dr. Harun Gülcemal, saat 20.56'da arabayla ATM'nin önüne geliyor. Burada otomobilden inen ikiliden katil zanlısı Yıldız, Dr. Gülcemal'in birkaç metre gerisinden yürürken görüntülere yansıyor. Ardından bin 500 TL'yi alan zanlı Yıldız, Gülcemal'i serbest bırakıp olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: DHA