İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Uzun süredir Kasımpaşa Mahallesindeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının üst katında hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeşilkent Mahallesindeki yeni binasına taşındı. İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen, İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu hafta başı itibariyle yeni binamızda hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Ayrıca Bozüyük olarak aşılama noktasında yüzde 80 seviyeye ulaştıklarını kaydetti. İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen yaptığı açıklamada; "Binamız Sağlık Bakanlığımız tarafından 2018 yılında yatırım programına alınarak projelendirme ve yapım çalışmaları sonrasında tamamlanarak ilçemize kazandırıldı. İlk olarak 112'nin 1 nolu acil istasyonu ve iki birimlik aile hekimlerimiz yeni binasına taşındı. Geçtiğimiz günlerde biz de Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak yeni binamızda hizmet vermeye başladık. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bir yılı aşkın süredir başta sağlık çalışanları diğer kamu kuruluşları ve ülkemizin her bireyinin ayrı ayrı savaş verdiği pandemi döneminde aşılama çalışmalarıyla olumlu anlamda çok yollar kat etmeyi başardık. Bozüyük olarak yaklaşık hedef nüfusun yüzde 80'ini aşılamış bulunmaktayız. Yeni açılan hedef nüfusları ve hala aşı olmamış vatandaşlarımızı aynı özveriyle aşılanmaya katkılarını bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı