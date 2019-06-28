İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gençleri bilgilendirdi

Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, Gençlik ve Kültür merkezi öğrencileri ile çalışanlarına eğitim verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Ahmet Şengün, Ebe Dilek Biçici ve Ebe Ülkü Asıltürk tarafından verilen eğitimlerde, el broşürleri ve animasyon filimleri ile uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekildi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaptıkları açıklamada, uyuşturucuyla mücadele konusunda bütün kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların da destek olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada; "Uyuşturucu yapısı itibariyle tek bir müessese ile tedavi edilebilen bağımlılık durumu değil. Buna aile, okul, sağlık kuruluşları, kolluk birimleri, adli kuruluşlar, daha sonra rehabilitasyon kuruluşları ve toplumun genelinin katılması gerekiyor. Çünkü bu belaya bulaşan bir gencimiz hastanede tedavi edilse, ailesi ilgi gösterse ve tekrar hayata dönse bile aynı hastalığa tekrar bulaşmamak için içinde bulunduğu çevreden, eski ortamından uzaklaşması gerekiyor. İstihdam edilmesi gerekiyor. Bu anlamda topyekün, herkesin birlikte mücadele etmesi gereken bir hastalık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA