İlçe Protokolünden Özel Eğitim Öğrencilerine Ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürleri, Atatürk ilkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Pektaş ve beraberindekiler, okulda eğirim gören 26 özel öğretim öğrencisini ziyaret ederek, öğrencilerin hazırladığı mini konseri dinledi.

Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu öğrencilerin sosyal hayata kazandırılamsının önemli olduğunu söyledi.

Pektaş, konserin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Karataş da öğrencilere bu tarz kurslar verilmesinin onlar için faydalı olduğunu belirtti.

Kursun Müzik öğretmeni Serkan Kaya ise, "Her çocuğun eğitime, sevgiye ihtiyacı vardır düşüncesiyle bende müzik öğretmeni olarak müzik adına elimizden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.