İlçe protokolü şehit ailesiyle bir araya geldi
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İlçe protokolü şehit ailesiyle bir araya geldi

İlçe protokolü şehit ailesiyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek operasyonunda geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesini ziyaret eden Kaymakam Demir'e, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Mavi Yıldız ve meclis üyeleri eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında şehidin ailesini ziyaret eden Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, burada Şehit Annesi Fatma Bali'ye Türk Bayrağı takdim etti. Kaymakam Nazlı Demir, şehidin annesi Fatma Bali'yle bir süre sohbet ederek onlara sabırlar diledi. Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, Şehit Hakan Bali'ye dua ederek rahmet diledi. - ADIYAMAN

İlçe protokolü şehit ailesiyle bir araya geldi
İlçe protokolü şehit ailesiyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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