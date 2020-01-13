İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor
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İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, her hafta yapılan köy toplantılarına devam ediyor.

13.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:45
İlçe protokolü her hafta bir köyde toplantı yapıyor

'nın ilçe protokolü, her hafta yapılan köy toplantılarına devam ediyor.


Bu hafta ilçeye bağlı Yüylük köyünde gerçekleştirilen toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı , İlçe Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcı ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay ve köylüler katıldı.


Ziyaret kapsamında Yüylük köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Abbasoğlu ve beraberindeki heyet taşımalı olarak okula giden öğrencilerle servis aracında sohbet edip köy odasında vatandaşlarla bir araya geldi.


Köylerin ekonomik açıdan kalkınması için sorunları yerinde dnlediklerini belirten Kaymakm Abbasoğlu, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü vasıtasıyla bize iletilen bazı sorunları çözme yoluna gidiyoruz. İlçenin kalkınmasında köylü vatandaşlarımızın üretim yapmasının öneminin farkındayız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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