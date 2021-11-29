İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 188 NOLU KARARLAR

T. C. KAPAKLI KAYMAKAMLIĞI Karar No : 188 Karar Tarihi : 27. 11. 2021 İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İçişleri Bakanlığı'nın bila tarih ve 19294 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 27. 11. 2021 günü saat: 10. 30'da Kapaklı Kaymakamlığı toplantı salonunda Kapaklı Kaymakamı Bayram SAĞIR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 18513 sayılı Genelgesi ile 15. 11. 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının 149-1647 sayılı yazısı ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda;

Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla doğrudan seyahat edilmesine 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren izin verilmeyecektir. Bu nedenle 27. 11. 2021 Cumartesi gününden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur.

Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla Kaymakamlığımızca belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecektir. PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon tedbiri sonlandırılacaktır.

İçişleri Bakanlığı'nın 18513 sayılı Genelgesi ile belirlenen ülkeye giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda Kaymakamlığımız ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması;

Ayrıca Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 36745927 sayılı yazısına istinaden, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu doğrultuda;

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30048903 sayılı yazısı ile Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler arasında yer alan "Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

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