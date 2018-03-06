İlçe Özel İdaresi Müdürü Gözaltına Alındı

Kangal İlçe Özel İdare Müdürü, dört köy muhtarı ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Kangal İlçesinde Jandarma ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bugün ilçede eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Eyce ve dört köy muhtarı gözaltına alındı. Eyce'nin İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makinelerinin izinsiz define kazısında kullanılmasına izin vermekle suçlandığı iddia edildi. Öte yandan Sivas Valiliğinin Eyce hakkında idari soruşturma başlattığı bildirildi. - SİVAS