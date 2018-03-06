İlçe Özel İdaresi Müdürü Gözaltına Alındı
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İlçe Özel İdaresi Müdürü Gözaltına Alındı

Sivas’ın Kangal İlçe Özel İdare Müdürü, 4 köy muhtarı ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Özel İdaresi Müdürü Gözaltına Alındı

Sivas'ın Kangal İlçe Özel İdare Müdürü, 4 köy muhtarı ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarma ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Eyce ve 4 köy muhtarı gözaltına alındı. Eyce'nin İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinelerinin izinsiz define kazısında kullanılmasına izin verdiği iddia ediliyor. Öte yandan, Sivas Valiliği tarafından da Eyce hakkında soruşturma başlatıldı. Adli ve idari inceleme sürüyor. - SİVAS

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