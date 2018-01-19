İlçe Özel İdare Müdürleri Yıldız'da Toplandı

İlçe Özel İdare müdürlerine yönelik, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğitim ve değerlendirme programı gerçekleştirildi.

İçerisinde çeşitli aktivitelerinde yer aldığı ve iki gün boyunca süren eğitim programına; Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan ile ilçe özel idare müdürleri katıldı. Eğitim programı kapsamında, ilçelerde 2017 yılında idare tarafından yapılan hizmetler ve 2018 yılında da yine ilçelerde gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile kış boyunca sürdürülecek karla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

İlçeler için çok faydalı bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, "İlçe özel idare müdürlerimizle beraber Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde eğitim programı düzenledik. 2017 yılında İdaremiz tarafından ilçelerimizde gerçekleştirilen programları değerlendirdik. 2018 yılında programda olan çalışmalarımız hakkında da istişare de bulunduk. Ayrıca, İdaremiz kanalıyla gerçekleştirilen devletimizin bu önemli yatırımını ilçe özel idare müdürlerimize bu vesile ile gezdik." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, Yıldız Dağı'nda gerçekleştirilen iki günlük eğitim sırasında, Sivas'ta uzun süredir beklenen kar yağışının yoğun bir şekilde yağdığını sözlerine ekleyerek, kayak severleri bölgeye davet etti. - SİVAS