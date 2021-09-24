İlçe Oda Başkanlarının Ziyareti

AYDIN (Habermetre) - İlçe Oda Başkanlarının Ziyaretiİlçemiz Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Ahmet BÖLÜKBAŞI, Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali GÜN, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şehri MACİT ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz ÇELEBİ, Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri