İlçe nüfus müdürlüklerinden KPSS'ye girecek adaylara hizmet
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İlçe nüfus müdürlüklerinden KPSS'ye girecek adaylara hizmet

Adana'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) dolayısıyla adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Merkez Sarıçam ve Çukurova İlçe Nüfus Müdürlükleri hizmet veriyor.

İlçe nüfus müdürlüklerinden KPSS'ye girecek adaylara hizmet
06.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:44

Adana'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) dolayısıyla adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Merkez Sarıçam ve Çukurova İlçe Nüfus Müdürlükleri hizmet veriyor.

T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar sabahın ilk ışıklarıyla ilçe nüfus müdürlüklerine koştu.

İl Nüfus Müdürü Hüsamettin Erkınay, AA muhabirine, sınava girecek olan adaylardan kimliğini kaybetmiş veya bulamayanlara hizmet vermek üzere dairelerinin açık olduğunı söyledi.

Sınava girecek adaylara başarılar dileyen Erkınay, "Çukurova ve Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlükleri açık. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlamak üzere her geçen gün hizmetlerimizi artırıyoruz. Bugün çok yoğun geçiyor." dedi.

Kaynak: AA

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