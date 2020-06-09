İlçe Müftülüğü Kovid-19 nedeniyle uyarılarını sürdürüyor Beypazarı Müftülüğü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni bir döneme girilmesi dolaylısıyla uyarılarını sürdürüyor.

Beypazarı Müftülüğü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni bir döneme girilmesi dolaylısıyla uyarılarını sürdürüyor.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız için teşekkürler."

Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun, bu sürecinde çok önemli olduğunu ve rehavete kapılınmaması gerektiğini belirterek, alınan önlemlere uyulması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA