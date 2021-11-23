'İlçe Müftüleri' toplantısı Şuhut'ta yapıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay rutin olarak düzenlenen İlçe Müftüleri Kasım Ayı Toplantısı Şuhut'ta gerçekleştirildi.

Şuhut Emine Erdoğan İlim Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen İlçe Müftüleri Kasım Ayı Toplantısına Şuhut İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaparken toplantıya, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantı, gündem maddelerinin görülmesiyle devam etti. İl Müftüsü Kazancı, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR