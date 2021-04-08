İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı

Bilecik'te nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

Bilecik'te nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığındaki nisan ayı ilçe müftüleri toplantısına İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ve ilçe müftüleri katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, Ramazan ayı hizmetlerine dair tebligat, "Kitap Okuyorum" projesi, hafızlığı muhafaza hizmet içi eğitim kursu kurs sonu sınavları ve diğer konular görüşüldü. - BİLECİK

İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:48:27. #1.14#
title