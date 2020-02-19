İlçe müftüleri toplantısı Akçadağ'da yapıldı

19.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:48

Her ay bir ilçede düzenlenen ilçe müftüler toplantısı bu ay da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapıldı.



Müftülük 2020 yılı Şubat ayı mutat toplantısı, Akçadağ İlçe Müftülüğü Cennet Bahçesi Kuran Kursunda düzenlenerek, hizmette verimliliği artırmak, birliği temin etmek ve koordine sağlamak konuları karşılıklı istişare edildi.



Toplantıya, Kaymakam Hulusi Teke, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve ilçe müftüleri iştirak etti. - MALATYA

Kaynak: İHA