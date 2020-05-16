İlçe Milli Eğitim Müdüründen özel eğitim öğrencilerine doğum günü sürprizi Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, evlerine ziyarette bulunduğu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin doğum günlerini kutladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, evlerine ziyarette bulunduğu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin doğum günlerini kutladı.

Kibar, Okul Müdürü Cafer Akın ve öğretmenler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, bu hafta içinde doğum günü olan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, pasta kesti ve hediyeler verdi.

Kibar, "İki aydır uzak kaldığımız özel eğitim öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onların ve ailelerinin doğum gününde mutluluklarını paylaşmak istedik. Devlet olarak özel gereksinimli öğrencilerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu bilmelerini istedik." dedi.

Ziyaretten oldukça memnun oldukları gözlenen öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Aileler de sürprizden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: AA